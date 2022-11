Chien Pourri ! Tome : Chien Pourri à Hollywood

Dans leur poubelle, Chien Pourri et Chaplapla passent le temps : Chaplapla compte les peaux de bananes et Chien Pourri feuillette hot-dog magazine pour tous les chiens qui aiment le 7e art et les saucisses. Justement, à côté d'eux est tourné le dernier 00 Sec avec la star Brave Pit dans le rôle principal. Chien Pourri croise alors la route du réalisateur Pascal Truffe qui l'engage pour le faire jouer dans Le chien des rues, un drame réaliste... Chien pourri obtiendra-t-il l'Oscar du meilleur chien étranger ?