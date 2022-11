Femmes remarquables. Une autre histoire du Moyen Age

Quel lien existe-t-il entre les suffragettes et Jeanne d'Arc ? Les guerriers Vikings seraient-ils en réalité des guerrières ? Les femmes ont occupé des postes de pouvoir tout au long de l'histoire. Mais, à part quelques rares exceptions, pourquoi n'entendons-nous pas parler d'elles ? Le Moyen Age est souvent considéré comme une période sombre, une société patriarcale qui opprimait et excluait les femmes. Janina Ramirez, historienne à la BBC, éclaire d'un jour nouveau cette époque en réhabilitant de nombreuses femmes influentes rayées des documents historiques. A travers les récits vivants et évocateurs du destin de ces femmes remarquables, ce livre révèle non seulement les raisons de leur effacement de nos mémoires collectives, mais nous invite aussi à dépasser nos idées reçues et à repenser notre vision contemporaine de l'histoire.