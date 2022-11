La Seconde Guerre Mondiale par les cartes

De la fin de la Première Guerre mondiale aux débuts de la guerre froide, de la défaite française de 1940 au Débarquement en passant par la guerre dans le Pacifique, Stalingrad, la libération des camps de concentration, et même les réseaux d'espionnage, cet ouvrage raconte grâce à près de 150 cartes, expliquées et commentées, l'histoire du conflit le plus meurtrier de tous les temps. La bataille d'Angleterre, Pearl Harbor, le ghetto de Varsovie, les guerres sous-marines et aériennes, l'engagement du Moyen-Orient... Chaque événement est replacé dans son théâtre d'opérations et l'évolution du conflit clairement représentée, sur tous les fronts et dans chaque camp. Différents niveaux d'informations, des photographies d'archives, des portraits des protagonistes vous guideront à travers tous ces moments clés et indispensables pour comprendre l'histoire de cette guerre qui a façonné le monde moderne.