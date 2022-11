Tic et Tac découvrent le ski

La nouvelle collection de Premières histoires Disney pour accompagner les 0-3 ans dans leurs premières découvertes ! - Une petite histoire inédite et amusante, à lire avec son tout-petit pour un moment de tendresse. - Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. Dès 18 mois. L'histoire : Donald et ses amis partent à la montagne, avec Tic et Tac cachés dans un sac. Les deux petits coquins sont bien décidés à profiter des joies de la neige et apprendre à skier... Attention aux chutes !