Rosewood Chronicles Tome 1 : Princesse incognito

Lottie Pumpkin, jeune fille d'origine modeste, rêve de devenir une princesse. Grâce à une bourse, elle va réaliser son voeu et intégrer la prestigieuse école de Rosewood. Ellie Wolf, princesse de Maradova, rêve, elle, de passer inaperçue. Elle aussi a hâte de rejoindre Rosewood... mais pour échapper à ses devoirs royaux. Quand le hasard place Lottie et Ellie dans le même dortoir, c'est l'occasion idéale pour réaliser leur souhait le plus cher... en échangeant leurs identités. Mais à Rosewood, si tout semble merveilleux en apparence, chaque jour est un piège et chaque recoin dissimule un ennemi...