Au cœur du Tantra. Le culte de la féminité

Notre corps est la clé de voûte de la cathédrale tantrique. Il est bien plus qu'une admirable mécanique biologique ou un merveilleux instrument de manifestation : il est divin. Notre corps recèle, dans ses profondeurs cachées, des potentialités insoupçonnées, des énergies extraordinaires dont la plupart restent en friche mais que la pratique tantrique va éveiller et déployer... De la sexualité naît une méditation à deux, source d'élévation et de communion profonde, dans un équilibre entre la part féminine et masculine de chacun d'entre nous. Un livre passionnant qui nous fait prendre conscience de l'intelligence de notre corps.