Hors-série LÂ´Homme Nouveau N°49 : Saint François de Sales. Son temps, son influence, sa postérité

En trois parties : - Son temps Lerenouveauspiritueldela réformecatholique, l'amitié chezsaintFrançoisdeSales, Les missionsduChablais, l'évêquedeGenèveetsontemps, etc. - Son influence spirituelle Ledocteurdel'AmourdeDieu, SaintFrançoiset... sainte JeannedeChantal, MèreAngélique, MonsieurVincent, etc. - Sa postérité LaVisitation, saintJeanBosco, lesjournalistes, etc.