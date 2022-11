Un billet pour l’Arche. Des Abeilles aux Zébus, quelles espèces sauver avant le Déluge ?

Avons-nous tort d'aimer les abeilles et de détester les guêpes ? Faut-il abattre certains animaux pour en protéger d'autres ? A quoi voulons-nous que notre avenir ressemble, et comment pouvons-nous façonner un monde dans lequel la faune et les hommes peuvent prospérer ? Dans ce livre écologique sur la préservation des espèces, Rebecca Nesbit nous fait découvrir, par le biais d'histoires fascinantes, ce que signifie le "monde de la Nature" et pourquoi nous devons le conserver. Notre planète n'a pas connu un tel taux d'extinction depuis la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d'années, et les efforts mondiaux de protection de la vie sauvage ne parviennent pas à enrayer ce phénomène. En tant que société, nous sommes confrontés à des choix qui détermineront le sort de 8, 7 millions d'espèces, dont l'homme. Face au déclin de la faune sauvage, il faut faire des compromis. Mais que devons-nous conserver et pourquoi ?