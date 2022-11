Ouessant. L'hermitage des grands vents

Cette oeuvre se compose de trois parties distinctes, mais qui finissent par faire un tout, poétique et cohérent, présentant lEensemble de nos recherches et de nos travaux ouessantins, notre évolution commune, tant sur le plan de lEécriture que sur lEunion avec lEîle. Car Ouessant est tant présente dans ce livre, non sous un bel album dEimages mais comme un être bien vivant, vibrant, avec qui nous avons engagé un dialogue permanent.