Ookami Rise T05

Les combats touchent à leur fin dans la zone de démarcation. Tandis que l'affrontement fait rage entre Ken et Akira, le patient zéro Maeda, celui-là même qui a donné naissance à tous les wolang, retrouve son créateur, le scientifique Zhuke venu chercher son sang... Le rideau se lève sur ce dernier acte qui sera teinté de rouge. En 2004, Yu ITO, mangaka encore inconnue, entame l'ambitieux projet d'adapter en manga le roman Imperial Guards. Elle reçoit le prix de meilleur espoir lors du 16ème prix culturel Osamu Tezuka pour sa première longue série Shut Hell qui s'achève en 2017. Elle participe à la création de l'anime Mobile Suit Gundam : Iron-Blooded Orphans en tant que character designer, avant de commencer sa nouvelle série Ookami Rise qui démarre en 2018 dans Ultra Jump. Dans ce manga de SF aux traits dynamiques et fluides, Yu Ito interroge avec finesse et sensibilité sur la quête d'identité. Au travers de ses trois principaux personnages, l'auteure désire mettre en opposition l'appel du devoir et ce que nous dicte notre morale.