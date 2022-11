Diablo : Contes de la bibliothèque horadrique

Tandis que l'Eternel conflit fait rage encore et encore, les coeurs des habitTandis que l'Eternel conflit fait rage encore et encore, les coeurs des habitants de Sanctuaire sont en proie à des horreurs et des superstitions qui leur sont propres. A une époque oubliée depuis longtemps, l'Ordre horadrique reçut la tâche de coucher sur le papier les légendes locales, les fables et les récits des atrocités les plus viles, dans l'espoir que ce savoir sauverait peut-être des innocents. A présent, si le courage ne vous manque pas, ces secrets vous seront révélés. Les auteurs les plus renommés du genre horreur, auxquels se joint l'équipe de développement de Diablo, vous ouvrent grand les portes de la bibliothèque horadrique et offrent aux fans du célèbre jeu un aperçu des terreurs tapies sous le monde de Sanctuaire.