From the Red Fog T03

Ruwanda est en mission pour le Syndicat des assassins, aux côtés de son compagnon de route Ivan. Ce dernier cache un lourd passé puisqu'il a été trahi par son propre père, rendu à moitié fou par la pauvreté. Et dans ce Syndicat où pourtant seule plane l'odeur de la mort, Ivan espère retrouver la chaleur d'un foyer. De son côté, Ruwanda tente d'assassiner May, seulement parce qu'il ne l'apprécie pas. Cependant, sa main va être retenue par un étrange sentiment qu'il ne comprend pas. Mosae Nohara, le dessinateur de BEM, exprime tout son talent pour le genre horrifique dans From the Red Fog, un manga aussi angoissant que captivant.