King in Black : Le roi en noir

Knull est arrivé sur Terre ! Le Dieu des Symbiotes a la ferme intention de mettre la main sur Dylan Brock, le fils de Venom, et même s'il doit pour cela raser la planète. Tous les héros de l'univers Marvel s'allient contre le terrible vilain et ses hordes de dragons, mais les choses se compliquent lorsque certains d'entre eux passent à l'ennemi. Qui pourra vaincre Knull ? Les Avengers ? Venom ? Dylan ? Quelqu'un d'autre ? Voici l'apothéose du séjour de Donny Cates sur la série Venom. On retrouve aux côtés du scénariste, le dessinateur qui l'accompagne depuis le début de la saga : l'époustouflant Ryan Stegman. Un événement Marvel qui va marquer les esprits des lecteurs... et des héros !