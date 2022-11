Quand la nourriture vous manipule

Nous avons tous un rapport particulier à la nourriture hérité de notre histoire et de nos croyances. Parfois cette relation est problématique ce qui peut se traduire par l'obsession de manger sain (orthorexie) ou par des crises boulimiques, du grignotage, des fringales. Dans les deux cas, la nourriture nous met sous emprise et vient compenser des besoins et des émotions qui n'arrivent pas à s'exprimer. Cet ouvrage permet de comprendre ce qui se joue derrière ces envies irrépressibles ou ce contrôle permanent et propose, à l'aide d'une méthode en 7 étapes, d'adopter la Food positive. A l'aide de nombreux exercices, retrouvez un rapport décomplexé à la nourriture, débarrassé des injonctions et de la culpabilité, et renouez avec le plaisir de manger et de partager.