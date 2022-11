Moon Knight T02 : Dur à tuer

Les nouvelles et étranges aventures de Moon Knight se poursuivent, et le Chevalier de la Lune est confronté à des adversaires de plus en plus atypiques, parmi lesquels un labyrinthe qui a avalé certains de ses protégés ! En plus, un assassin a infiltré la Mission de Minuit. Le héros est attaqué de toutes parts, mais n'est-ce pas dans ces moments-là qu'il est le plus fort ? Le succès de la série Disney+ Moon Knight, à la fois la plus accessible et la plus violente des séries créées pour la chaîne de streaming, a éveillé la curiosité des lecteurs pour le héros aux multiples personnalités. Scénarisée par l'incontournable Jed Mackay (Black Cat), cette nouvelle série profite aussi du talent d'un nouveau venu parmi les dessinateurs Marvel : Alessandro Cappuccio !