L'Herbier des plantes qui guérissent

De l'alchémille à la bourrache, du marronnier à la petite centaurée, de la reine-des-prés au millepertuis, partez à la découverte de 100 plantes médicinales communes de nos régions, la plupart indigènes, certaines naturalisées. -Apprenez à les reconnaître grâce à d'exceptionnelles planches photographiques montrant avec un luxe de détails toutes les parties de la plante fraîche -Découvrez leur histoire et leurs bienfaits -Concoctez des remèdes de plantes sans danger (infusions, décoctions, teintures...) pour soulager vos maux, petits et grands Si vous choisissez de récolter vous-même vos plantes sauvages qui guérissent en pleine nature, vous trouverez en fin d'ouvrage tous les conseils pour les cueillir et les conserver dans une démarche soucieuse de l'environnement : soyez un " cueilleur écoresponsable " !