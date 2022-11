Auroboros - Les anneaux du Serpent : Livre du monde du Ferloi

Bienvenue dans le monde de Ferloi. Un monde où vous pourrez explorer de gigantesques cités marchandes, vous engager dans onze factions uniques et jouer au sein d'une des cinq races exclusives du jeu. Alors saisissez les pouvoirs de l'Auroboros et embrassez cet univers... A moins que vous ne souhaitiez le voir voler en éclats ? Auroboros : Les anneaux du Serpent est un vieux projet de Chris Metzen datant d'avant son passage chez Blizzard sur les univers de Warcraft, Diablo et Starcraft. C'est donc au sein de son nouveau studio de jeux de rôle et de plateau, Warchief Gaming, qu'il a reconstruit cet univers de jeu de rôle basé sur le système de la 5ème édition de Donjons & Dragons. Quelques mois après le succès tonitruant de sa campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstater, nous sommes donc heureux de vous proposer ce guide du monde de Ferloi à travers cette belle édition !