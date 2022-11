Larousse de la cuisine. Mes recettes pas à pas

Plus de 20 recettes sucrées et salées faciles à réaliser par les enfants grâce aux étapes très illustrées. Pour servir de référent, l'utilisation proposée d'un verre à moutarde "doseur" , objet basique dans une cuisine, permet de ne rien peser. Matériels et ingrédients sont présentés en début de recettes, accompagnés d'une belle photo du plat " fini" . Exemples de recettes : la mousse au chocolat, la compote de poires, le gratin de pâtes au saumon, le hachis Parmentier, etc.