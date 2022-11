Le grand jeu Secret d'Histoire

Ce coffret Secrets d'Histoire vous offre l'occasion de vous divertir tout en apprenant. Outre le savoir et la sagacité dont vous devrez faire preuve pour répondre aux 250 questions et relever les défis, de la stratégie, de la mémoire et un peu de chance vous seront nécessaires pour gagner la partie. Les questions contenues dans ce jeu sont divisées en cinq catégories : - Rois et reines de France - Dans l'intimité des souverains - Querelles de territoires - Grandes batailles - Vie des royaumesCe coffret contient : - Un livret avec les règles et une frise récapitulative de l'histoire de France, de la préhistoire à l'époque contemporaine. - Un plateau. - 5 planches joueurs pour collecter vos pions clés et placer votre personnage secret. - 50 cartes questions auxquelles il vous faudra répondre pour collecter 5 pions clés et ainsi gagner la partie. - 50 cartes défis contenant des charades, des monogrammes de rois célèbres à deviner et des châteaux à reconnaître. - 20 cartes personnages secrets qu'il faudra essayer de cacher à vos adversaires si vous ne voulez pas qu'ils vous volent vos pions clés !