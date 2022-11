24 pas jusqu'à toi

Après un tragique accident de voiture, Chloé perd tous les souvenirs de sa vie passée et est obligée de retourner dans son village natal. A l'approche des fêtes de noël, la jeune femme est plus perdue que jamais. C'est sans compter sur sa soeur qui a décidé de lui redonner le sourire, à l'aide d'un calendrier de l'avent un peu particulier... Au cours de l'une de ses missions, Chloé tombe nez à nez avec Thomas, son charmant voisin, et accessoirement son ex-petit ami, un homme incroyablement chaleureux... sauf envers elle. Mais qu'a-t-elle fait pour qu'il soit si froid et si distant ? 24 jours seront-ils suffisants pour réconcilier passé et présent afin de leur offrir un futur à deux ?