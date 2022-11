Captive Tome 1.5 : Perfectly Wrong

Elle était la rancune, il était la culpabilité. Mais autrefois, ils étaient l'amour. Benjamin Jenkins n'a jamais oublié Isabella Grace, son premier amour, la seule à avoir su voir le véritable Ben derrière sa façade de charme et d'humour. Mais son monde, où se mêlent crimes et trahisons, était bien trop dangereux pour elle. Alors, Ben a disparu du jour au lendemain, sans la moindre explication. Depuis, son souvenir le hante chaque jour. Et ce, malgré la situation de plus en plus tendue au sein du réseau Scott, qui est sur le point de dégénérer. Mais Isabella non plus ne l'a pas oublié. La jeune femme décide de le contacter anonymement, espérant obtenir des réponses aux questions qui l'empêchent de tourner la page. Sans se douter qu'elle est sur le point de raviver des sentiments depuis longtemps enfouis sous la rancoeur... ni qu'elle s'expose à un danger des plus mortels. Mais devant cette nouvelle chance, Ben n'est pas sûr d'avoir la force, cette fois, de la laisser partir.