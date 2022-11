Les enquêtes de Jessica Fletcher & Jon Land : Un temps pour le meurtre

Auteure de romans policiers à succès, Jessica Fletcher se trouve toujours au mauvais endroit au mauvais moment : là où elle passe, il y a toujours quelqu'un qui trépasse ! Un jour, elle donne une interview à une jeune journaliste et le lendemain, celle-ci est retrouvée morte, une balle dans la tête. Il ne faut pas longtemps à Jessica pour découvrir que la jeune femme était la fille de la victime du premier meurtre sur lequel elle avait enquêté, vingt-cinq ans plus tôt. La première fois que le crime s'était invité dans sa vie ! Rattrapée par son passé, Jessica prend les choses en main, car elle en est certaine : le meurtrier va encore frapper. Heureusement, la détective amateur a non seulement une plume acérée, mais aussi l'esprit affûté et plus d'un tour dans son sac pour démasquer le coupable...