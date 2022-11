Avatar : Le dernier maître de l'air Tome 3 : Le désaccord

Quand l'Avatar Aang et ses amis se lancent dans un voyage pour honorer une fête des Nomades de l'Air qui n'a pas été célébrée depuis plus de cent ans, une visite énigmatique de l'esprit de l'Avatar Yangchen conduit Aang à la raffinerie opérant sur une terre sacrée pour les maîtres de l'air. Bientôt tout le monde est en danger alors qu'un esprit ancien puissant et dangereux se réveille avec la vengeance et la destruction dans son esprit !