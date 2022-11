Blue Period Tome 12

Yatora entame sa deuxième année, envahi par le doute et l'angoisse, et ne ressent plus son enthousiasme des débuts. En plus, le professeur en charge de sa promotion n'est autre que l'impitoyable et stoïque M. Inukai... Mais des retrouvailles, et surtout une rencontre très inattendue, vont peut-être l'aider à retrouver sa passion pour l'art.