La frontière bretonne. Une enquête inédite sur la réunification de la Bretagne

Et si la Loire-Atlantique réintégrait la Bretagne ? Depuis des décennies, la question rythme la vie politique, économique et culturelle de la péninsule. Alors que les militants d'une Bretagne à cinq départements bataillent pour un référendum local, les journalistes Philippe Créhange et Benjamin Keltz ont enquêté sur l'histoire tortueuse de la réunification de la Bretagne. Depuis un décret signé par le maréchal Pétain sous l'Occupation, les frontières de la région n'intègrent pas la Loire-Atlantique. Un découpage qui perdure. Pourquoi ? Comment ? Cette enquête, dessinée par Eudes, rassemble les pièces de ce puzzle armoricain et vous embarque dans les coulisses du plus sensible des débats bretons.