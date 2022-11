La cuisine des Sorciers Tome 3

A l'Atelier, les méninges des élèves sont mis à rude épreuve, tout comme leur corps en demande d'énergie et de sucre ! Les deux sorciers, Kieffrey et Olugio, vont s'atteler à la tâche et préparer une ribambelle de mets originaux pour satisfaire les becs sucrés de leur maisonnée. Une éclatante patatrésors, d'étonnants marrons-migrateurs ou encore des dépaysantes bananes du foyer... nombreuses seront les dégustations pour Coco et ses camarades ! Même débordés ou fatigués, les maîtres de l'Atelier veillent sur la croissance de leurs apprenties, toujours en s'aidant mutuellement.