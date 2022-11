Your evil past Tome 1

Après avoir disparu dans des circonstances étranges, Yûsuke Saitô est retrouvé nu dans une barque six mois plus tard, sans aucun souvenir de qui il est, ni de ce qu'il lui est arrivé. Malgré son amnésie, il parvient à retrouver une vie de lycéen normale jusqu'au jour où il est confronté par une personne sortie tout droit de son passé... Avant de perdre la mémoire, il aurait en effet commis les pires exactions imaginables et ses anciennes victimes sont déterminées à le faire payer. Saitô refuse d'abord d'y croire mais comment expliquer l'unique souvenir qui le hante : l'image de sa propre main enfonçant un couteau dans le corps de quelqu'un...