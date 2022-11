Le kimono, littéralement "chose à porter [sur soi] " est LE vêtement traditionnel japonais. Formé de rectangles de tissus pliés et cousus, mais jamais recoupés, le kimono illustre aujourd'hui comme hier les liens étroits entre le vêtement, l'art et la société japonaise. Ce hors-série, qui accompagne l'exposition présentée au musée du Quai Branly, revient sur l'histoire et les différentes déclinaisons de ce vêtement mythique, sa diffusion en occident et sur son appropriation par les créateurs de mode.