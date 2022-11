Le petit théâtre des opérations Tome 3 : Faits d'armes incroyables mais bien réels...

Après le succès des deux premiers tomes, Julien Hervieux (alias l'Odieux Connard) et monsieur le chien reviennent pour un troisième opus consacré aux histoires improbables des deux Guerres mondiales. Saviez-vous qu'en 1945, un soldat québecois reprit seul une ville entière aux Allemands ? Que durant la Première Guerre mondiale, une offensive échoua à cause de supposés zombies ? Ou encore qu'une bande de marins américains maladroits a réussi l'exploit de tirer par erreur une torpille sur leur propre Président ? Et saviez-vous que le cheval du général Leclerc fut fusillé pour acte de résistance ? Anecdotes absurdes, héroïques mais toujours incroyables, Le Petit Théâtre des Opérations est de retour. Avec sa formule désormais lue et approuvée par des milliers de lecteurs : des histoires longues suivies de textes documentés appuyant leur véracité, ainsi que de courtes anecdotes sur la perte d'un sous-marin causée par ses toilettes, la résistance d'animaux, ou encore l'art contemporain utilisé contre l'ennemi. Et si vous vous posiez la question, oui, tout est vrai !