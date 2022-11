Will Trent : Broken

Une nouvelle enquête de Will Trent et Sara Linton Le corps d'Allison Spooner, vingt et un ans, est découvert dans le lac de Grant, en Géorgie du Sud. Quelques heures plus tard, Tommy Braham, handicapé mental soupçonné de l'avoir assassinée, est arrêté puis incarcéré. Il passe aux aveux avant de se suicider dans sa cellule. Sur les murs, son ultime message, comme un appel au secours : "Pas moi". Tommy a été l'un des nombreux patients de Sara Linton, pédiatre et ancien médecin légiste du comté. Rongée par la culpabilité, celle-ci se lance dans une enquête désespérée avec l'aide de Will Trent, agent fédéral du Georgia Bureau of Investigation. Ils seront accueillis par des policiers corrompus et inflexibles... et par un redoutable tueur. Un thriller psychologique d'une noirceur absolue, où chacun devra affronter ses propres démons. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Bernard Ferry. A propos de l'autrice N° 1 sur les listes internationales de best-sellers, Karin Slaughter est l'une des autrices les plus populaires et les plus plébiscitées dans le monde. Publiée dans 120 pays et vendue à plus de 35 millions d'exemplaires, elle a écrit de nombreux romans, parmi lesquels figurent les séries Grant County et Will Trent, en cours d'adaptation pour la télévision, ainsi que Son vrai visage, disponible sur Netflix. " Un roman psychologique mené avec la précision d'un scalpel. " Le Figaro " Tout est atrocement réel. " Le Monde