Rose & Crow Tome 2

Udover va mal. Ce monde exceptionnel est en proie à une maladie terrible qui infecte la nature et ses habitants. La sorcière qui veille sur eux est enfermée dans une tour en territoire Manskling et sa magie a de plus en plus de mal à se régénérer. Mais une nouvelle possibilité s'offre pour Udover grâce à une autre sorcière récemment arrivée : Rose elle-même. Lourde tâche pour l'adolescente.