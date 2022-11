La naissance en BD Tome 3 : Propagez vos super pouvoirs ! Edition

Ce tome 3 de La Naissance en BD vous donne les clés pour amplifier les super pouvoirs des mères, les partager avec le bébé, et les propager à la famille entière. Enfin, bébé arrive ! Après neuf mois d'attente et des heures de contractions, voici la phase d'expulsion. Un nouveau-né sera bientôt dans vos bras. Ce passage ultime vous fait peur ? Pas de panique, c'est normal. Et ce livre est là, pour ne rien vous apprendre mais vous faire comprendre ce que votre corps sait déjà. Ici, pas de "Poussez, Madame, poussez ! " , parce qu'il ne faut pas pousser. Vous n'avez pas besoin qu'on vous parle à l'impératif, vous êtes puissante et souveraine. Bien informée, que vous ayez une péridurale ou pas, un petit bébé ou un gros, que vous soyez noire, blanche, jaune, dorée, rouge (parfois on est un peu rouge à la fin d'un accouchement, il faut l'avouer) ne change rien. Ce qui change tout, c'est le savoir ! De la dilatation complète à la sortie du bébé, du premier cri à la délivrance du placenta... cette BD vous dévoile, en dessin et avec humour, la connaissance élémentaire de votre corps, de vos émotions et du processus de la naissance. Ces secrets à propager permettent de dépasser la peur, d'affronter la douleur, d'éviter déchirures et complications, et de se concentrer sur l'essentiel : l'enfant qui vient à vous, sa peau contre la vôtre, son odeur et ses yeux... L'amour, l'amour, l'amour... seul élément indispensable (la science le prouve), pour donner la vie dans de bonnes conditions.