Petits crimes et gros diamants

Dans le Londres des Années Folles, pour oublier la guerre, on s'étourdit dans les night-clubs, entre charleston et cocktails. Ivor et Bart, membres d'un groupe de jazz à la mode, profitent de leur succès avec insouciance en faisant danser les fêtards jusqu'au bout de la nuit. Une légèreté qui est de courte durée. Leur amie, l'excentrique Lady Hardcastle, leur demande d'espionner un homme soupçonné de vouloir dérober une fortune en diamants lors d'un concours de danse dans le club où ils se produisent. Pour ces détectives amateurs, c'est une affaire facile et sans danger... ou presque. Quand la saxophoniste de leur groupe tombe raide morte en plein concert, les choses prennent une autre tournure. Ivor et Bart vont devoir faire preuve de tout leur talent d'improvisation pour démasquer le meurtrier avant qu'il récidive et les fasse sortir de scène les pieds devant...