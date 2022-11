Milliers de musulmans se convertissent chaque année dans le monde, notamment en France. Quelle est leur histoire ? Comment Jésus a-t-il fait irruption dans leur vie ? Ce livre leur donne enfin la parole. Hommes ou femmes vivant en France, ils sont d'origines très différentes et leurs cheminements sont encore plus divers : lecture de la Bible, réflexion personnelle, épreuves en tout genre, songes, liens d'amitié, événements inattendus... Si certains ont vécu un véritable parcours du combattant et n'ont pas toujours été bien accueillis dans l'Eglise, tous témoignent de leur joie profonde et de la liberté nouvelle qui leur a été donnée par le Christ.