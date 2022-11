Noragami T24

Plus déterminé que jamais à abattre son père avant l'arrivée d'Amaterasu et de sa cohorte, Yato parvient à le traquer en suivant ses ayakashi. En l'absence de Nora, Yato attaque de front, mais Kazuma est-il véritablement protégé contre la révélation du secret des dieux ? De leur côté, Ebisu et les autres dieux ont découvert une piste prometteuse : un poème qui pourrait les guider jusqu'à la tombe du mage. Livré à lui-même, Yukine continue quant à lui d'étendre son filet vertueux mais, désespéré de ne pas parvenir à retrouver son père, il perd progressivement pied...