Rick & Morty présentent Tome 2 : Dans les coulisses du multivers

Rick et Morty sont de retour et ils envoient du lourd ! Oui, on parle bien de Jerry et de ses grosses insécurités, dans une histoire absurde de masculinité toxique et de body horror. Faites une pause philosophique (non) avec M. Larbin, en mission impossible pour trouver le sens de la vie, et laissez-vous absorber par Unity, l'ex-copine préférée de Rick. Enfin, ne partez pas sans avoir exploré les coulisses du groupe de rock le plus cool du multivers : les Flesh Curtains, avec Condorman et Rick Sanchez himself ! Les meilleurs personnages de la série animée reviennent sur le devant de la scène le temps de quatre histoires inédites et férocement hilarantes portées entre autres par Tini Howard et CJ Cannon. Ca va squancher ! Rick & Morty extended universe, baby ! Venez pour les blagues, restez pour la dévastation de votre âme. "Aussi longtemps que Rick & Morty mettra ses personnages entre les mains de créateurs talentueux, les fans continueront à se régaler". But Why Tho ? "Des histoires terriblement drôles qui capturent à merveille le souffle de la série". Graphic Policy