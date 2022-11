Femmes des années folles

Les Années folles sont celles des femmes, peintres, créatrices de mode, scientifiques, chanteuses, danseuse, mécènes... La fin de la guerre est une période d'euphorie et d'émancipation au cour de laquelle il faut être libre et heureux. Les femmes de cette époque-là, celles qui en ont les moyens vivent ainsi, en liberté. Sans être à proprement parler militantes elles imposent ce qu'elles sont et ouvrent la voie aux femmes du futur avec passion et joie !