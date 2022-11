Perdue en territoire celte

54 avant J. -C. : la Gaule est à feu et à sang, déchirée par les guerres de clans et par l'occupation romaine. Après l'attaque de son village et l'enlèvement de son fils, Kevan découvre avoir été dupée par celui qu'elle croyait être son grand amour... Ravagée par l'inquiétude et les remords, notre héroïne devra parcourir le pays grimée en homme pour tenter de retrouver les siens et de racheter ses actes passés. Une quête de rédemption palpitante à une période charnière.