Tant que la terre durera

L'histoire fait l'objet d'une transmission orale et écrite depuis l'aube de l'humanité. Mais posons-nous une question simple à propos des origines du monde, et avant que le verbe n'existe. Quelque chose a-t-il pu passer à travers les mailles du filet qui n'ait pas été écrit ? Quelque chose qui contiendrait et raconterait tout. Une légende méditerranéenne vient apporter son éclairage pour augmenter la Genèse : tout est écrit, mais pas dans un seul livre, et pas forcément comme nous l'imaginons. L'écriture n'est pas tout et ne décrit pas tout. L'image est une autre forme d'écriture qui peut, elle aussi, sinon tout expliquer, au moins nous enseigner, nous montrer une direction, même nouvelle et pleine de sens et de richesses. C'est le thème de cet ouvrage que de mettre en évidence la complémentarité de l'image au texte, d'établir un lien entre homme et nation, tous deux issus de la même glaise, tous deux recevant leur souffle de vie.