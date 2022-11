Horimiya Tome 7

Si Miyamura est certes très beau, l'arrivée d'Akane Yanagi, l'apollon de la terminale 6, va en estomaquer plus d'un ! Le nouveau venu de la bande va bouleverser la vie de Yuki, et accessoirement, celle de Tôru... Pendant ce temps, la fête du sport arrive à grands pas, au grand dam des uns et au grand bonheur des autres. Les festivités promettent d'être mémorables !