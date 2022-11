La Belle évaporée

A New York en pleine Prohibition, la célèbre écrivaine Dorothy Parker fête le nouvel an avec sa bande d'amis du "Cercle vicieux" à l'hôtel Algonquin. Mais tandis que la fête bat son plein, l'hôtel est subitement mis en quarantaine car on y a détecté un cas de variole. On y détecte aussi la présence d'un cadavre : celui d'une extravagante vedette de Broadway, flottant dans une baignoire remplie de champagne ! Dorothy Parker va s'improviser enquêtrice mais pourra compter sur un soutien inattendu : sir Arthur Conan Doyle en personne, le créateur de Sherlock Holmes. Il y aura au final une certaine méthode dans toute cette folie.