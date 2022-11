Ma vie de dog-sitter. Chroniques hilarantes avec 2 chiens hors normes

Salut ! Je m'appelle Tibod. Je réalise des vidéos sur les réseaux sociaux avec deux chiens qui mangent beaucoup trop à la cantine. D'abord, il y a Doug. Un animal impressionnant, mi-chien, mi-boeuf. J'ai déjà vu des poneys plus petits que lui, c'est dire. 50 kg de croquettes compressées. Et Hubert complète la team : long comme un bus, lourd comme une vache. Normal que son corps frotte sur le sol : ses pattes ne mesurent pas plus de 10 centimètres. Quand on se promène, chaque pas est une épreuve ; il est si lent que le temps semble s'arrêter autour de lui. J'avoue que, au quotidien, ce n'est pas toujours simple, mais cela me permet de faire beaucoup de rencontres atypiques...