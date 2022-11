Jaurès le Père, Blum le Juste, Mollet le Camarade, Mendès France le Vrai, Mitterrand le Sphinx, Rocard le Trublion : cet essai fait découvrir la personnalité, l'action et le bilan de ces six leaders qui ont épousé la cause du socialisme à la SFIO puis au PS. Il suit avec eux l'ombre et la lumière d'une ambition familiale toute jaurésienne : "Fatiguer le doute du peuple par la persévérance de notre engagement" ; confronter sans relâche l'idéal et le réel pour, un jour, "rallumer tous les soleils" . Après plus d'un siècle de luttes, voici qu'est venu le temps des orphelins et des naufragés. Dès lors, les questions se pressent. Que disent aujourd'hui les enfants de Jaurès des dangers et des espoirs du xxie siècle ? du socialisme dans une France fracturée où les crises s'accumulent ? de leur offre politique dans une ve République cabossée où le désert civique s'étend ? Et qui a envie d'entendre leurs réponses ?