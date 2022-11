Hareng, morue, thon : l'épopée de la grande pêche en quatre-vingts dessins 162, c'est le nombre de jours maigres par an en France et dans les pays chrétiens d'Europe du XVIe au XVIIIe siècle. Autrement dit, le poisson était susceptible de remplacer la viande jusqu'à cinq mois par an ! Il n'est donc pas surprenant que la pêche fût l'objet de soins attentifs de la part des royaumes et que les territoires de pêche aient été particulièrement convoités. La demande augmentant, les ressources proches s'épuisant, l'homme est allé chercher le poisson de plus en plus loin, adaptant ses navires à de plus longues campagnes, améliorant les techniques de conservation jusqu'à le transformer sur place. Au cours du temps, il y eut l'époque du hareng, celle de la morue puis celle du thon, chacune de ces espèces façonnant une civilisation ou presque. Remarquablement illustré et expliqué par Jean-Yves Delitte et Jean-Benoît Héron, cet ouvrage vous invite à embarquer sur une douzaine de bateaux de pêche, de la chaloupe sardinière aux grands thoniers senneurs, pour mieux saisir l'histoire de la grande pêche et ses enjeux.