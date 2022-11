Entre chiens et loups Tome 6 : La dernière chance

Sale temps pour Tobey, le Premier ministre, accusé de meurtre : s'il a réussi à convaincre son ex, Callie, une avocate de renom, de le défendre à son procès, son fils illégitime Troy est toujours détenu par ses ravisseurs avec son amie Libby. Pour qu'ils soient libérés, Tobey doit plaider coupable. Comment ne pas céder au chantage sans risquer la vie des ados ? Deux enquêtes. Deux "couples" . Quatre destins. Et un combat commun pour un monde meilleur. Une résolution très attendue Enfin le dernier épisode d'"Entre chiens et loups", la célèbre dystopie de Malorie Blackman. En résonnance avec l'actualité Racisme et ségrégation sont toujours sur le devant de la scène et invitent le lecteur à revoir ses préjugés. Une réflexion en lien avec le mouvement politique "Black lives matter" ("La vie des Noirs compte").