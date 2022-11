Petit Futé Cambodge. Edition 2023

Voyager au Cambodge : c'est traverser un pays agité et haut en couleurs à la nature exubérante et variée, la poussière rouge et les cahots des pistes défoncées, l'embrasement des rizières au coucher du soleil, l'hospitalité des paysans khmers. Louer une moto et traverser les rues de Phnom Penh, boire un verre au FCC, dormir sur les plages de Kompong Som et se perdre dans la jungle des temples d'Angkor.