Au coeur de l'hiver, un promeneur perd sans s'en apercevoir une moufle sur son chemin. Cette perte fait le bonheur de Gavotte la souris qui se blottit aussitôt à l'intérieur. Mais elle est bientôt rejointe par Flocon le lapin, Aglaé la renarde, Courtois le sanglier et l'ours Brisetout... La moufle sera-t-elle assez grande pour accueillir tout ce petit monde ? Un conte classique intemporel : Ce conte hivernal traditionnel reste indémodable grâce à une histoire simple, drôle véhiculant une morale positive, celle du partage et de l'altruisme. Un format pratique et solide à petit prix : Grâce à son petit format, ce livre est transportable partout et son papier indéchirable saura résister aux diverses manipulations de l'enfant.