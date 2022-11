Les filles du Koala Tome 3 : Le secret de Clotilde

Quelle frayeur pour Hermine et les filles du Koala : le camp d'été a bien failli être annulé ! Mais les cheftaines ne manquent pas d'idées et les guides se retrouvent bientôt face à un nouveau défi : préparer une grande veillée pour une centaine de spectateurs ! Répétitions, costumes, décors... Les journées s'annoncent chargées. D'autant plus que Clotilde, qui a le rôle principal, adopte parfois un comportement bien étrange...