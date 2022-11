Le Mystère du sarcophage suivi de L'Ombre de Séthos

Cette nouvelle saison de fouilles s'annonce sous les meilleurs auspices : Amelia Peabody et son irascible époux adoré sont de retour en Egypte avec leur fils Ramsès - un prodige pour ses huit ans - accompagné de son inséparable chatte Bastet. Et Emerson vient de faire à sa femme le plus beau des cadeaux : une pyramide. Certes, c'est une petite pyramide mais Amelia aura toute liberté d'y mener des fouilles à sa guise ! Il y a cependant une ombre à ce tableau enchanteur : celle de Sethos, le Maître du Crime aux multiples aspects, qui avait bien failli les faire disparaître lors de leur précédent séjour sur la Terre des Pharaons. Amelia s'était alors juré de mettre fin à ses néfastes trafics, sans se douter que s'il est une chose dont Sethos rêve encore plus que de poursuivre son fructueux commerce d'antiquités, c'est... d'Amelia Peabody.