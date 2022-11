Sixième du crépuscule et autres nouvelles

Qu'arrive-t-il lorsqu'un Empereur-Dieu accepte de dîner avec une femme tout aussi puissante que lui ? Si vous aviez la possibilité de revivre une journée, quels sombres secrets souhaiteriez-vous révéler ? Silence habite dans une forêt où les ombres ôtent la vie des malfaisants en leur sautant à la gorge... oserez-vous la traverser ? Sur une île où les prédateurs sont capables de lire dans les pensées de leurs proies, un chasseur solitaire se retrouve face à son propre cadavre... saura-t-il affronter les périls durant son voyage ? Lift est une redoutable voleuse, mais prendra-t-elle le risque de s'opposer à l'Ombre qui hante ses pas et semble vouloir s'attaquer à ses semblables ? Soutenu par une presse dithyrambique et récompensé par de nombreux prix, Brandon Sanderson s'est imposé depuis plus de dix ans comme l'un des maîtres de l'Imaginaires avec notamment ses séries Fils-des-Brumes et Les Archives de Roshar. A travers ces cinq novellas, il déploie de nouveau son talent de conteur exceptionnel et emmène ses lecteurs dans des univers inventifs et captivants. Ce volume contient : Parfait Etat Instantané Des ombres pour Silence dans les Forêts de l'enfer Sixième du Crépuscule Dansecorde Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mélanie Fazi.